Psg, Mbappé torna in gruppo ma nessun passo avanti per il rinnovo

Mbappé reintegrato in squadra ma non rinnova, per quale motivo? Dalla Francia hanno le idee chiare...

Fa discutere la gestione di Kylian Mbappé da parte del Psg. La spiegazione più logica alla confusionaria serie di eventi era quella che l'attaccante avesse accettato di rinnovare il proprio contratto o, quantomeno, di giungere ad un patto con il club riguardo il prolungamento. Invece, secondo quanto riportato da L'Equipe, il ritorno in squadra del francese non è in nessun modo legato a questi fattori. Piuttosto, secondo la fonte, l'attaccante rinuncerà a qualche bonus economico per giocare da titolare e aiutare il Paris a raggiungere gli obiettivi stagionali. Allo stesso modo, sarà libero di lasciare il club a parametro zero il prossimo luglio. La dimostrazione è che il Psg sta continuando a cercare un sostituto dal mercato.