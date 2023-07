Psg, Mbappé va allo scontro: disposto a rimanere in panchina per un anno

Adesso è braccio di ferro tra il Psg e l'attaccante francese Kylian Mbappè escluso dai convocati per la tournée in Giappone. L'attaccante, da quanto trapela da Parigi, è pronto a trascorrere l'intera stagione in panchina e andrà allo scontro con il suo club. Il giocatore è rimasto sorpreso dalla decisione del club di non convocarlo e quindi vuole andare via a parametro zero. La dirigenza del Psg ha fatto questo passo perché è sicura che Mbappé abbia già un accordo con il Real Madrid per trasferirsi nel club alla scadenza del contratto con i francesi nel 2024. Mbappe è pronto a sacrificare la stagione e saltare l'Europeo.