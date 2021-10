PSG, Messi chiede l’arrivo di un suo ex compagno di nazionale

Una richiesta di mercato per l'attacco

Nonostante il PSG sia una delle squadre con più attaccanti stellari al mondo e anche quella con i più forti del panorama calcistico mondiale, Leo Messi ha una richiesta per il reparto avanzato. Dopo averlo chiesto al Barcellona, la 'Pulce' avrebbe intenzione ora di portare in Francia, il suo connazionale e migliore amico della Seleccion Sergio Aguero, colui che aveva firmato quest'estate a parametro zero con il Barcellona, proprio grazie al sei volte pallone d'oro, prima del suo addio.

AGUERO - Il Paris Saint-Germain non avrebbe necessità attualmente di acquistare attaccanti, nonostante Neymar sia infortunato e Icardi abbia problemi personali. Il Barcellona avrebbe bisogno di qualche entrata e Aguero, come anche altri giocatori, soprattutto quelli con ingaggi alti, potrebbe essere sul mercato come oggetto di possibile plusvalenza. Da qui la richiesta di Lionel Messi, alla dirigenza del Paris Saint Germain di prendere Aguero per completare un reparto, quello offensivo, senza una vera punta di ruolo oltre a Icardi.