PSG, Messi convoca conferenza

L'arrivo di Messi potrebbe essere un segnale positivo, per intavolare la trattativa, legata al rinnovo di Mbappe.

Domani alle ore 12.00, in diretta dal Camp Nou, Leo Messi prenderà la parola. L'attaccante argentino, ormai ex Barcellona ha deciso di rompere il silenzio e di spiegare le motivazioni dietro al suo addio alla maglia blaugrana. L'arrivo al PSG è imminente e potrebbe condizionare il futuro di un altro attaccante del club parigino.

MESSI- Dalle ultime indiscrezioni Martedì dovrebbe essere il giorno dell'approdo ufficiale di Messi a Parigi. Sembra che sotto la Torre Eiffel, si stia preparando una presentazione in grandissimo stile, degna del miglior calciatore del pianeta. La Liga Spagnola per colpa del Salary Cup, non ha potuto garantire all'argentino i 20 milioni di Euro netti, che egli aveva accettato di guadagnare al Camp Nou, pur di non cambiare maglia. L'accordo con il PSG è ormai imminente, come confermato su Twitter da Tamim bin Hamad Al Thani, fratello dell’emiro del Qatar proprietario del PSG Khalifah Bin Hamad Al-Thani. All'argentino andranno probabilmente 40 milioni lordi che, con agevolazioni fiscali per i residenti esteri possono diventare circa 33 netti.