Psg, Messi e la Champions: “Possiamo ribaltare risultato contro il Bayern Monaco”

Sul presente in Francia, La Pulce ha detto: "Mi sento bene ora, il primo anno non è stato semplice ambientarsi a Parigi per diversi motivi, ma questa stagione è iniziata in modo diverso. Barcellona? Era arrivato il momento di cambiare squadra con l’ambizione di vincere con il Psg, per raggiungere alcuni obiettivi prefissati a inizio stagione".