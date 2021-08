Psg, Messi: “Insieme ai miei talentuosi compagni voglio vincere ancora”

Prime dichiarazioni dell'argentino dopo la firma del contratto

La firma di Leo Messi rafforza le ambizioni del Paris Saint-Germain e offre ai tifosi una squadra eccezionale, che promette di dare vita a incredibili momenti calcistici negli anni a venire. Così scrive il Psg nel suo sito e poi vengono riportate le prime parole dell'asso argentino: “Sono impaziente di iniziare un nuovo capitolo della mia carriera a Parigi - ha detto Leo Messi dopo aver siglato il suo contratto-. Il Club e la sua visione sono in perfetta sintonia con le mie ambizioni. So quanto siano talentuosi i giocatori e lo staff qui. Sono determinato a costruire, insieme a loro, qualcosa di grande per il Club e per i tifosi. Non vedo l'ora di mettere piede sul prato del Parc des Princes"