Psg, Messi non ha ancora deciso sul proprio futuro

Il futuro di Lionel Messi si fa sempre più complicato, con lo stesso calciatore che non ha idea di cosa fare. Il fuoriclasse ha un contratto in scadenza proprio al termine della stagione con il Psg, il quale sembra non aver intenzione di rinnovare, con le voci di mercato che si fanno sempre più insistenti riguardo un clamoroso ritorno al Barcellona. Sono però aperte anche le possibilità di una conclusione di carriera in Arabia Saudita o in America, nell'MLS.