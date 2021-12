Psg, Messi non segna ma fa un record anche se… negativo

Ancora una gara in trasferta a secco per La Pulce

Il Paris Saint-Germain ringrazia Mauro Icardi e trova il pari nella partita del 19^ turno della Ligue 1 francese. I parigini non sono riusciti a battere il Lorient in trasferta chiudendo la gara sull'1 a 1. Come detto, a mettersi in mostra è stato un argentino, ma non quello che tutti si potevano aspettare. Infatti, per Lionel Messi è stata un'altra gara in trasferta da dimenticare. L'attaccante parigino ha chiuso l'ennesima trasferta a reti bianche. Per il sette volte Pallone d'Oro si tratta dell'ottava partita di fila in cui non fa gol.