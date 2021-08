PSG, Messi sarà pagato anche con i Fan Token lanciati da Socios

Lionel Messi ha firmato un contratto faraonico con il Psg. Un biennale da 40 milioni di euro netti a stagione. Uno stipendio che include pagamenti in criptovaluta, secondo quanto ha affermato il club parigino oggi. Non viene riportata quale...

Lionel Messi ha firmato un contratto faraonico con il Psg. Un biennale da 40 milioni di euro netti a stagione. Uno stipendio che include pagamenti in criptovaluta, secondo quanto ha affermato il club parigino oggi. Non viene riportata quale percentuale dello stipendio riceverà il 34enne argentino in gettoni dal PSG ma si tratta di un "pacchetto di benvenuto". Questa la nota del club di Parigi: “Il Paris Saint-Germain conclude la firma del primo giocatore con i Fan Token: Leo Messi ha ricevuto un gran numero di PSG Fan Token”, si legge. “L’inclusione dei Fan Token $PSG nel pacchetto di benvenuto del giocatore lo lega immediatamente a milioni di fan del Paris Saint-Germain in tutto il mondo”. “Il clamore che circonda gli ultimi acquisti nella finestra di trasferimento estiva del club ha creato un enorme aumento di interesse per i Fan Token del PSG, con volumi di scambio superiori a 1,2 miliardi di dollari nei giorni precedenti il ​​trasferimento”, spiega la nota.