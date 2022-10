Psg, Messi sorride: eletto MVP del mese in Ligue 1

Arriva un bel sorriso in casa Psg e in particolare per Lionel Messi . Dopo una stagione di ambientamento, in cui per la verità La Pulce aveva comunque mostrato molte delle sue doti con una quantità di assist decisivi, ecco che il secondo anno "francese" sta procedendo decisamente meglio.

Messi è stato incoronato MVP del mese di settembre della Ligue 1 con il 57% dei voti. A settembre, l'argentino ha giocato tre partite del campionato francese, in cui ha segnato un gol e fornito tre assist. Il 35enne argentino ha collezionato 14 presenze con il club parigino in tutte le competizioni in questa stagione, segnando otto gol e realizzando otto assist. Numeri importanti per lui e per la società che punta a vincere ancora il campionato e trionfare, finalmente, anche in Champions League.