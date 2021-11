PSG, Messi: “Vorrei tornare al Barcellona”

L'argentino ha spiegato quale ruolo vorrebbe avere

Leo Messi ha rilasciato una intervista a Sport.es dove ha ammesso di voler tornare al Barcellona dopo l'esperienza al PSG. "Sì vorrei tornare. Ho sempre detto che mi piacerebbe poter aiutare il club a stare bene. Mi piacerebbe fare il segretario tecnico (in Spagna è una figura vicina al direttore sportivo, una sorta di capo scouting) prima o poi. Non so se sarà al Barcellona o altrove. Se c'è la possibilità, vorrei contribuire ancora come posso perché è il club che amo e mi piacerebbe che continuasse a crescere e ad essere uno dei migliori al mondo". Senza Messi il Barcellona è precipitato in classifica, ha compromesso la qualificazione agli ottavi di Champions League e perso il suo allenatore Ronald Koeman esonerato dopo la sconfitta con il Rayo Vallecano.