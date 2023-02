Psg, il presidente Al-Khelaifi indagato per rapimento e tortura: cosa rischia

Il presidente del PSG trema. Nasser Al-Khelaifi è infatti finito sotto indagine in Francia con le accuse di rapimento e tortura. Secondo quanto riportato da alcuni media francesi, infatti, lunedì sono stati nominati i giudici che esamineranno le accuse mosse da Tayeb Benabderrahmane nei confronti del numero uno del club parigino. In particolare, Benabderrahmane ha sporto denuncia alcuni mesi fa dichiarando di essere stato torturato in Qatar nel 2020 poiché si trovava in possesso di diversi documenti contenenti informazioni compromettenti su Al-Khelaifi.

Benabderrahmane, specificano ancora i media transalpini, ha così presentato una denuncia con parte civile, per la quale la legge francese consente un’indagine giudiziaria sui presunti reati. Secondo l’accusa, le informazioni possedute da Benabderrahmane sarebbero memorizzate su un cellulare appartenente ad Al-Khelaifi, con possibili legami circa l’assegnazione della Coppa del Mondo 2022 al Qatar. Ma non solo. Potrebbero trovarsi anche informazioni addirittura sull’assegnazione dei diritti TV per il Medio Oriente per i Mondiali 2026 e 2030 a BeIN Media. Il qatariota, tra l'altro, era già stato indagato e assolto per un'accusa simile.