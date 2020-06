Psg nel caos: Leonardo contro Tuchel e il pallino fisso… Allegri

Il nome per il futuro in casa Paris Saint-Germain è sempre uno: Massimiliano Allegri. L’ex tecnico della Juventus è il prescelto per prendere il posto di Thomas Tuchel e la dirigenza francese si starebbe muovendo per far si che il sogno diventi realtà.

Dai rumors che arrivano dalla Francia, ed in particolare da L’Equipe, in casa parigini sarebbe in atto una vera e propria guerra tra il ds Leonardo e l’attuale tecnico Tuchel che, però, sarebbe ben difeso dal numero uno Al-Khelaifi. Una situazione non facile da gestire, specie se si pensa che la stagione non è ancora finita dato che, dopo l’assegnazione del titolo di Ligue 1, resta ancora la Champions League da disputare. Un fatto che potrebbe dare il colpo di grazia all’attuale allenatore o salvarlo. Nella mente di Leonardo, però, c’è solo Allegri e la sua battaglia andrà avanti sino alla fine…