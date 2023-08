Psg, Neymar accusa Mbappé per il suo trasferimento

Neymar ha accusato Mbappé per il suo trasferimento dal Psg, non voluto e non cercato

Clamoroso a Parigi. Un polverone si è sollevato riguardo l'addio sempre più vicino di Neymar. Il brasiliano è ad un passo dal trasferimento all'Arabia Saudita, all'Al-Hilal per cifre clamorose. Però non pare felice. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese L'Equipe, l'attaccante voleva rimanere al Psg e non era sua intenzione salutare la Francia già quest'estate. Causa di tutto è stato l'amico e collega Kylian Mbappé e la sua voglia di cambiare aria. Così il club ha optato per un restyling totale del reparto, lasciando spazio solo per uno dei due campioni e scegliendo, successivamente, di puntare sul francese. Così O Ney si è trovato alla porta, chiuso anche dall'amico con cui ha condiviso tanto partite in maglia Psg.