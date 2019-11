Psg, Neymar come Cristiano Ronaldo: sostituito, lascia il campo furibondo

Ritorno in campo agrodolce per il Paris Saint-Germain. Da una parte il risultato del campo: 2-0 al Lille, dall’altra l’ennesimo caso Neymar. Il brasiliano tornato a disposizione del tecnico Tuchel, dopo 65′ è stato sostituito e non l’ha presa decisamente bene.

Una gara con qualche lampo e qualche giocata, ma mai veramente incisivo. Neymar è stato richiamato in panchina prendendosi anche una bordata di fischi dal pubblico del Parco dei Principi. La sua reazione, però, non è stata positiva: dopo aver salutato in compagni a bordocampo pronti ad entrare, si è diretto subito negli spogliatoi senza salutare il tecnico.

Nonostante l’ennesimo caso con O’Ney, il Psg trova la sua undicesima vittoria in Ligue 1 e scappa momentaneamente ad 11 puntidal Marsiglia, secondo.