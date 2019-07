Psg, Neymar convocato per la tournèe in Cina

C’è anche il nome di Neymar tra i convocati del Paris Saint-Germain per la tournèe in Cina. Il brasiliano, malgrado sia ormai ai ferri corti con il club e abbia manifestato più volte il desiderio di cambiare aria, volerà insieme ai compagni in Asia per il Summer Tour. Smaltita quindi la distorsione alla caviglia destra, che, assieme al diffuso malumore, ne aveva messo a rischio la partecipazione.

FUTURO – Il futuro del fuoriclasse resta però ancora tutto da decifrare. Difficile vederlo ancora con la maglia dei parigini, con il Barcellona che sogna di riportarlo in Spagna. Su di lui avrebbe fatto un pensierino anche la Juventus, in un’operazione che però, ad oggi, appare di difficile soluzione.