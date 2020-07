Psg, Neymar e Icardi meglio di… Sergio Ramos e Benzema: il rigore di seconda funziona

Dopo i nove gol rifilati al Le Havre, il Paris Saint-Germain vince ancora in amichevole,questa volta contro il Beveren. Protagonisti assoluti Neymar e Icardi e… il loro rigore di seconda che ha voluto dare in qualche modo una risposta a quello messo in atto nelle ore precedenti da Sergio Ramos e Benzema…

Neymar: siparietto col portiere e rigore di seconda

In casa Real Madrid non è riuscito il calcio dagli undici metri particolare (l’arbitro ha fermato tutto perché Benzema è entrato in area di rigore prima del fischio), cosa che invece ha avuto successo dalle parti del Psg. Vedere per credere cosa combinano Neymar e Icardi nel match amichevole contro il Beveren. Il brasiliano si è presentato sul dischetto e ha pure scherzato col portiere chiedendogli più volte dove volesse che venisse calciato il rigore. Peccato che poi… assist a Icardi e gol dell’argentino. 3-0 per il Psg e inizio della goleada con il match che è finito 7-0.

Il Psg si sta preparando per la doppia finale di Coppa che lo attende. Prima col Lione e poi col Saint-Etienne, ma soprattutto per la Champions League, grande obiettivo del club di Al-Khelaifi. Davanti al loro ci sarà l’Atalanta e chissà che il duo d’attacco possa ripetere tale gesto…

