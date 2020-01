Psg, Neymar e Mbappé verso il rinnovo ma tutto dipenderà… dalla Champions League

In casa Paris Saint-Germain si torna a parlare del futuro di Neymar e Kylian Mbappé. Se sul secondo ci sono pochi dubbi sulla volontà del club parigino di provare ad estendere il contratto, sul primo incombono ancora i rumors che vorrebbero il brasiliano altrove, magari in Spagna al Barcellona.

O’Ney non ha mai nascosto il desiderio di fare ritorno in Catalogna, ma ultimamente ha dimostrato il massimo impegno per il Psg e ha aperto anche alla possibile permanenza in Francia. Il suo rapporto con i tifosi parigini sembra, in parte recuperato, ma come riporta ESPN, il suo futuro potrebbe dipendere anche da altri fattori.

Uno di questi è la Champions League. Secondo quanto si apprende, più avanti il Psg andrà nel torneo europeo, più grandi saranno le probabilitò di vedere Neymar rinnovare col club. Lo stesso discorso vale per Mbappé sul quale da tempo ci sarebbe l’interesse del Real Madrid.