Psg, Neymar: “Felice di essere rimasto, il mio sogno è la Champions League”

Un Neymar cresciuto in Francia come ha ammesso

Dopo il rinnovo fino al 2025 con il Psg, Neymar ha affidato ai canali ufficiali del club le sue impressioni: "Sono molto felice di restare qui per molti anni, di partecipare al progetto del club, di vincere titoli lì, di realizzare il nostro sogno più grande che è la Champions League" , ha detto Neymar al microfono di PSG TV. "Il mio obiettivo, quando sono arrivato al Paris Saint-Germain, era di portare il club al vertice, tra i migliori, e ci stiamo avvicinando " , ha detto il brasiliano. "Stiamo accumulando sempre più esperienza per resistere a questo tipo di partite, per sapere come si gioca una Champions League. Siamo sulla buona strada, ci stiamo avvicinando al nostro obiettivo e sentiamo sempre di più la voglia di vincere la Champions League qui. Sono sicuro che ce la possiamo fare. "

Al di là delle sue ambizioni, Neymar Jr afferma anche di essersi evoluto come persona dal suo arrivo a Parigi nel 2017: “In quattro anni sono cambiato molto, ho imparato molto. Sono successe anche cose che non sarebbero dovute accadere. Abbiamo avuto litigi, alcuni momenti tristi, ma l'evoluzione all'interno del club è stata grandiosa. Penso di essere migliorato come persona, come umano, anche come giocatore."