Psg, Neymar giura amore: “Non penso ad andarmene”. E quel pallone (e il vino) sulla scrivania…

Una serata da protagonista per Neymar che ha trascinato il suo Psg nel successo contro il Basaksehir in Champions League. Con una tripletta nel 5-1 finale, il brasiliano è stato il man of the match portandosi pure il pallone a casa. Al termine della gara, O’Ney si è preso la scena per le sue dichiarazioni al miele verso il club parigini ma anche per il meritato relax successivo alla partita.

Neymar: dal campo al… pc

Ai microfoni di RMC Sport, l’asso brasiliano ha allontanato anche le voci di un possibile addio al Psg giurando amore al club: “Sono molto contento qui a Parigi. Sono molto felice al club, con i miei compagni di squadra”, ha detto Neymar. “L’idea di partire non mi passa per la mente. Abbiamo un ottimo rapporto con tutti e sono molto felice. Rinnovo? Dobbiamo parlare e vedere cosa accadrà in futuro”.

Ma la star brasiliana si prende la scena anche nelle ore successive all’incontro. Ecco, infatti, Neymar godersi la vittoria tra le mura della sua dimora. Sui social, lo scatto che immortala la scrivania dell’attaccante ha fatto presto il giro del web. Pallone della tripletta, bicchiere di vino e giochi online. Una serata perfetta per Neymar che è riuscito ad unire al meglio il suo lavoro e il piacere…