Psg, Neymar infortunato in Coppa di Francia e Champions contro il Barcellona a rischio. Pochettino: “Non c’è protezione da parte degli arbitri”

L’attaccante del Paris Saint-Germain Neymar si è infortunato nella partita di Coppa di Francia contro il Caen. Sulle sue condizioni regna ancora incertezza ma la paura è che possa trattarsi di qualcosa che gli farà saltare la sfida d’andata di Champions League contro il Barcellona del prossimo 16 febbraio. In attesa di report medico, il tecnico Mauricio Pochettino ha voluto mandare un segnale ai direttori di gara che, spesso, non puniscono un certo tipo di gioco aggressivo ai danni dei top player.

Neymar infortunato: parla Pochettino

L’attaccante brasiliano si è infortunato al 56′ della sfida dopo essere stato brutalmente colpito dal difensore Armugom. Successivamente O’Ney è stato costretto al cambio con Mbappé che è entrato al suo posto. La prossima settimana la sfida di Champions League contro il Barcellona ma sulle condizioni dell’attaccante, per altro storico grande ex della sfida, regna ancora incertezza.

Quello che è sicuro, è lo sfogo di Mauricio Pochettino dopo la gara. Come riporta Goal, infatti, il manager del Psg ha voluto dire la sua su determinati arbitraggi: “Non so le condizioni di Neymar e credo che nelle prossime ore si capirà di più parlando con i medici. Quello che posso dire è che spesso non c’è alcun tipo di protezione da parte degli arbitri per questi calciatori di classe. Si tratta di una sensazione, ma è quella che ho in queste circostanze. Non voglio parlare del modo di giocare del Caen nello specifico però… Peccato perché Neymar era in condizioni perfette per giocare”.