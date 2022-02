Psg, Neymar pazzo di Verratti: “Un genio, come Xavi e Iniesta”

Il brasiliano elogia il livello altissimo del compagno di squadra

Redazione ITASportPress

Ormai è diventato a tutti gli effetti monsieurVerratti. Il centrocampista italiano del Psg si è preso Parigi e ha conquistato negli anni la fiducia e il rispetto dei compagni che adesso lo identificano come leader della squadra. Anche i campionissimi come Di Maria, Messi, Mbappé e Neymar sono pazzi di lui tanto che il brasiliano, subito dopo la sfida dei parigini contro il Real Madrid vinta per 1-0, ha voluto dedicargli un pensiero speciale.

GENIO - Come riportato da Sky, O'Ney ha avuto parole al miele per il centrocampista italiano che anche contro i Blancos nell'andata degli ottavi di finale di Champions League si è dimostrato uno dei migliori in campo: "Verratti? Già sapevo che Verratti fosse un giocatore eccellente, ma non mi rendevo conto che fosse così spettacolare", ha detto Neymar. "È un genio. È uno dei migliori centrocampisti con cui io abbia giocato, insieme a Xavi Hernández e Iniesta".

NUMERI - E in effetti, a dare uno sguardo alle statistiche del centrocampista, non si può che dar ragione all'attaccante brasiliano. 92% di passaggi riusciti completati, 8% del possesso palla totale dell'intera partita e ben tre contrasti vinti. Non male considerando anche il livello dei diretti rivali come Kroos, Casemiro e Modric, non certo tre giocatori qualunque...