PSG, Neymar: “Verratti come Xavi e Iniesta. La Champions vinta sulla carta…”

Il brasiliano ha ammesso quando smetterà di giocare

OBIETTIVI - Sugli obiettivi col club e Nazionale, Neymar ha rivelato: "Sono arrivato al Paris Saint-Germain per vincere la Champions League. Ci proviamo dal 2017. Giocare in una squadra così è molto più faticoso. Qualsiasi avversario contro di noi è super motivato a fare bene. Dobbiamo dimostrare in campo quel che siamo sulla carta. Ancora non voglio ritirarmi dal calcio, ma non so cosa mi riserva il futuro. Gioco ogni partita come fosse l’ultima. Non penso proprio di essere più forte di Pelé, non mi paragono nemmeno a lui".