Psg, non c’è fretta: Galtier rimarrà almeno fino al termine del campionato

Christophe Galtier rimarrà il tecnico del Psg fino al termine della stagione. I parigini, infatti, non avrebbero alcuna intenzione di accelerare i tempi e procedere verso l'esonero. Secondo quanto riportato da RMC Sports, il club sarebbe convinto che un eventuale cambio in questo preciso momento della stagione non porterebbe benefici. Per cui, la scelta più saggia sarebbe quella di attendere che il campionato sia concluso, così da fare le corrette valutazioni per il futuro.

UNA STAGIONE TRA ALTI E BASSI - Il tecnico è arrivato al Psg con l'ambizioso obiettivo di vincere la Champions, obiettivo fallito già agli ottavi. Una brutta prestazione di Messi e compagni che ha condannato il club, se non lo stesso tecnico. Tale risultato, infatti, ha portato anche all'esonero di Mauricio Pochettino in passato. Se poi vi aggiungiamo la precedente sconfitta per 2-0 contro il Rennes in campionato, beh, l'allenatore francese non si trova in un'ottima posizione.