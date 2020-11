Psg, nubi sul futuro di Tuchel: Leonardo (ri)pensa ad Allegri e… Thiago Motta

La sconfitta del Paris Saint-Germain a Lipsia in Champions League sembra aver riaperto i tanti dubbi sul destino del tecnico Thomas Tuchel. Nonostante il mister si sia detto sereno riguardo al suo futuro, in Francia, precisamente il noto quotidiano L’Equipe, si parla di sostituto.

Psg: Allegri o Thiago Motta al posto di Tuchel

Secondo quanto si apprende dal media francese, il tecnico tedesco sembra essere sempre più vicino all’addio con il club parigino e il divorzio potrebbe consumarsi prima della scadenza del contratto prevista nel prossimo giugno. Leonardo, direttore sportivo del Psg, sarebbe il promotore di quella che sarebbe a tutti gli effetti una “mozione di sfiducia” nei confronti di Tuchel.

Questa volta, rispetto al passato, anche il presidente Nasser Al-Khelaifi sarebbe dalla sua parte. Nonostante i costi per la risoluzione col tecnico sembrino davvero elevati ( circa 10 milioni di euro), il Psg potrebbe cambiare allenatore. I nomi in cima alla lista sono quelli di Massimiliano Allegri, già cercato in passato proprio da Leonard, ma anche quello di Thiago Motta. L’altra figura è quella di Mauricio Pochettino che insieme all’ex Juventus è accostato anche al Manchester United.