Psg, Parco dei Principi imbrattato con scritte contro Leonardo e Al-Khelaifi

I tifosi contro la società

Non basta la vittoria contro il Bordeaux per placare l'ira dei tifosi del Paris Saint-Germain contro la squadra e contro la società dopo l'eliminazione dalla Champions. Dopo i fischi ai giocatori, su tutti quelli a Messi e Neymar, ecco che i fan si sono scagliati contro Leonardo e Al-Khelaifi . Nella notte, come riportato da Le Parisien, alcuni sostenitori hanno imbrattato i muri del Parco dei Principi con chiari messaggi.

"Leo e Nasser, lontani dalla nostra terra", "Parigi siamo noi". Sono queste le frasi apparse all'esterno dell'impianto che fanno riferimento alla società, al patron e al direttore sportivo. Le scelte dirigenziali dell'ultimo anno non sembrano essere piaciute ai tifosi francesi che hanno scelto anche una zona dello stadio emblematica per scrivere il loro parere. Infatti, come sottolineato dal quotidiano transalpino, le scritte si trovano vicino alle immagini di Donnarumma e Messi, due volti nuovi in questa stagione e, sebbene per motivi differenti, entrambi nel mirino dei fan nell'ultimo periodo.