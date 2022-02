Psg, Paredes: “Difficile per Messi adattarsi ma è il migliore e ce la farà”

Il centrocampista sui temi caldi dell'ambiente parigino e l'adattamento de La Pulce

PSG - "Io sto bene e spero di giocare più gare possibili e fare il meglio per la squadra", ha esordito Paredes . "Il mio obiettivo è tenere palla e recuperarla. Poi, quando è possibile, cercare di servire uno dei tre davanti. Quando hai giocatori come Neymar, Mbappé o Messi sai che devo provare subito a dar loro la palla. Ad ogni modo vogliamo fare il massimo per vincere anche se ogni tanto è difficile soprattutto quando trovi squadre che si difendono solamente".

MESSI - Un passaggio anche sull'arrivo di Messi e i primi mesi complicati: "Anche per un calciatore come Messi, che è il migliore al mondo, è difficile arrivare in un nuovo club e avere successo subito al 100%. Non è facile abituarsi a un nuovo Paese, a una nuova squadra, a nuovi compagni dopo una permanenza così lunga nella stessa squadra. Ma stiamo parlando di Leo: cambierà sicuramente la situazione e tornerà al suo livello migliore".