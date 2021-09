Psg, Paredes: “Non vincere Ligue 1 scorso anno ci ha fatto male. Critiche? Tutti parlano ma…”

Il centrocampista argentino carico per tornare a trionfare in campionato

Redazione ITASportPress

C'è aria di rivincita in casa Paris Saint-Germain dopo il mancato trionfo della Ligue 1 nella scorsa stagione. Parola di Leandro Paredes, centrocampista argentino del club parigino, che ha rilasciato un'intervista ai microfoni del sito ufficiale del club a proposito di questo avvio di stagione tra campionato e Champions League.

PRONTI - "Siamo consapevoli che non ci sono partite facili, in campionato, Coppa di Francia o Champions League. Ogni partita è difficile da giocare e vincere. Ci sono tanti buoni giocatori in tutte queste competizioni e dobbiamo prepararci nel miglior modo possibile per affrontare ogni avversario", ha detto Paredes riguardo alla stagione appena iniziata. Sulla partita del weekend: "Il Montpellier è una squadra difficile da gestire. Fanno sempre di tutto per renderci la partita più dura possibile, ma prepariamo ogni partita allo stesso modo, con la voglia di vincere ed è quello che faremo anche contro il Montpellier per prova a prendere i tre punti".

"VENDETTA" - "Se c'è aria di vendetta in campionato dopo la scorsa stagione? Perdere lo scudetto la scorsa annata ci ha fatto molto male. In questa stagione daremo il massimo in ogni partita per vincere ed essere di nuovo campioni. Non è facile, ogni squadra è forte ed è sempre una grande sfida. Ci stiamo preparando nel miglior modo possibile per vincere".

CRITICHE - "È normale che tutti parlino del Paris Saint-Germain. Non ascoltiamo sempre chi parla male di noi, il nostro obiettivo è fare del nostro meglio come squadra, come giocatori professionisti, e siamo sulla strada giusta anche se ci sono cose da migliorare. Sta a noi essere ben preparati mentalmente, essere più forti delle critiche".