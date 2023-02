Psg, pazza idea Tuchel se salta Galtier: si pensa al ritorno a due condizioni

Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese Evening Standard , il club francese starebbe pensando all'esonero di Galtier . Le indicazioni in panchina del dirigente Luis Campos durante il match contro il Lille hanno manifestato il malumore all'interno della società parigina verso l'allenatore e, per questo, si starebbe valutando il clamoroso ritorno del mister tedesco.

Tuchel, libero dopo l'esonero dal Chelsea, è ritenuto eventualmente il candidato ideale per prendere in mano il Psg a stagione in corso. Conosce i giocatori, sa gestire i campioni e si è già confermato un ottimo traghettatore con i Blues, poi diventati persino campioni in Champions League.