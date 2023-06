Psg, peggiorano le condizioni di Sergio Rico: è in coma farmacologico

Per due giorni è stato cosciente poi nuovamente sedato: si aggravano le condizioni di Sergio Rico

La luce in fondo al tunnel poi nuovamente il buio. Sergio Rico è in coma farmacologico all'ospedale Virgen del Rocío di Siviglia, dopo essere caduto da cavallo lo scorso 28 maggio. Ed è proprio da quel giorno che le condizioni dell'estremo difensore del Psg, sono rimaste gravi con pochissimi segnali incoraggianti. Due giorni fa la buona notizia che regalava speranza: "Sergio non è più sedato" ma è durata solo poche ore. Infatti, secondo quanto rivelato da EFE, le condizioni del portiere sarebbero peggiorate drasticamente costringendo i medici a sedarlo nuovamente.