Psg, per la prossima stagione in arrivo un mental coach

La decisione del club parigino

Non basta la vittoria, molto probabile, della Ligue 1. Il Paris Saint-Germain deve fare i conti con qualche difficoltà anche psicologiche dei suoi calciatori. La delusione in Champions League ha confermato una certa mancanza anche di tenuta mentale e, per questa ragione, come sottolinea L'Equipe , il club ha intenzione di attuare un piano ben preciso.

Nonostante la presenza di alcuni dei migliori del mondo, la dirigenza parigina ha pensato di aiutare ulteriormente i calciatori. Secondo i vertici del Psg, il problema non è solo di natura tecnica o tattica, bensì mentale. Per questo avrebbe deciso di ingaggiare per la prima volta nella storia del club un mental coach per la prossima stagione. Attualmente non esiste una figura del genere e Al-Khelaifi intende integrarla a breve per evitare un nuovo flop in Europa.