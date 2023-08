Psg, perché Mbappé non vuole partire quest’estate

Continua la telenovela Kylian Mbappé-Psg. Un continuo botta e risposta tra attaccante e club, con nessuna delle due parti favorevole a venire incontro e giungere ad un accordo. Ma per quale motivo Kylian non vuole lasciare Parigi e trasferirsi al Real Madrid? I blancos sono pure pronti ad offrire la cifra richiesta dai francesi per averlo subito, ma il giocatore continua per la sua strada: un altro anno in Francia, poi a contratto scaduto volo per Madrid. Il motivo è molto semplice ed è legato ad una serie di bonus cui il numero 7 non vuole rinunciare.