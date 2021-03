Psg, Pochettino coccola Mbappé: “Può diventare meglio di Messi e Cristiano Ronaldo”

Protagonista in Ligue 1 e Champions League, Kylian Mbappé si sta affermando come uno dei migliori talenti del panorama calcistico mondiale. L’asso del Paris Saint-Germain, però, deve ancora decidere il suo futuro. In tal senso, le parole del tecnico dei francesi Mauricio Pochettino ad AFP potrebbero suonare come una classica “sviolinata” per convincerlo a restare nella capitale parigina.

Pochettino: “Mbappé può diventare il migliore”

“Se Mbappé può prendere il posto tra i migliori di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo? Penso di sì. Ha il potenziale per farlo”, ha detto Pochettino senza troppi giri di parole. “Penso che l’unica cosa che gli serva sia il tempo. Ha bisogno di riempire il suo CV con titoli e trofei. Ma credo sia sulla buona strada per affermarsi come migliore. Lo è già tra i migliori quindi non occorre per forza mettergli fretta o accelerare il processo”.

Un pensiero poi per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona con Pochettino che mette in guardia i suoi: “Tutto può succedere quindi dobbiamo fare attenzione. Siamo positivi ma vogliamo preparare quella sfida come se dovessimo vincere e riniziare da capo tutto. Nel calcio tutto è possibile e possono accadere cose incredibili”.