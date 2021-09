PSG, Pochettino: “Donnaruma titolare? Non ho deciso ancora”

Potrebbe non debuttare domani il portiere italiano con il club parigino

Alla vigilia del match di Ligue 1, il tecnico del PSG Mauricio Pochettino ha ammesso di non aver ancora scelto il portiere titolare. Quindi per Donnarumma c'è il rischio di rimanere a guardare nonostante i tifosi parigini vorrebbero che l'italiano prendesse il posto di K. Navas: "Non ho ancora deciso chi schierare tra i pali -sottolinea Pochettino-. Ho diverse opzioni e Gigio è una di queste. Alcuni di loro hanno giocato tre gare in pochi giorni. Siamo in stretto contatto con lo staff medico, dovremo essere bravi a gestire ogni singolo caso. Sarà importante capire la condizione di ogni singolo giocatore per non correre rischi", ha concluso l’allenatore del Psg che non schiererà anche Messi contro il Clermont domani al Parco dei Principi.