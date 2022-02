Psg, Pochettino e i rumors su Zidane: “Grande allenatore e anche francese ma…”

Il mister dei parigini sul suo futuro e il suo possibile sostituto

ZIDANE - "Guardando indietro, l'allenatore del Psg è un bersaglio perfetto per tutti. Quando penso a Tuchel, Emery, Ancelotti... gli allenatori sono sempre la parte più facile da criticare o accusare, giusto? Quando c'è frustrazione per i risultati, l'allenatore viene preso di mira", ha spiegato Pochettino riguardo i malumori nei suoi confronti. Poi, a domanda specifica sulle voci su Zidane al suo posto: "Non lo so, non spetta a me decidere. Zidane è un grande allenatore, lo ha già dimostrato al Real Madrid. Puoi allenare qualsiasi squadra nel mondo. Inoltre, è francese. Quindi, direi che questa è un'altra domanda per il direttore sportivo o per il presidente".