PSG, Pochettino: “Ecco perchè ho sostituito Messi”

Alla vigilia del match col Metz il tecnico argentino ha chiarito i fatti dopo la sostituzione di Messi

Lionel Messi, infortunatosi al ginocchio sinistro, non potrà scendere in campo domani a Metz per la settima giornata della Ligue 1. Lo ha annunciato il Paris Saint-Germain e poi il tecnico Pochettino in sala stampa. "La situazione è molto chiara. Abbiamo visto che Lionel soffriva di un dolore al ginocchio. Ha stretto i denti dopo essere stato colpito ed ha fatto un ottimo primo tempo, giocando 75 minuti. Dopo 75 minuti, tenendo conto delle informazioni ricevute, ho deciso di sostituirlo. Non ho capito le polemiche ma li. accetto. Non sono sorpreso. Come ho spiegato in precedenza, si è deciso che sarebbe stata la cosa giusta da fare. Tutti i grandi campioni vogliono essere in campo ma se c'è un problema meglio non rischiare".