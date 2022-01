Psg, Pochettino esalta Verratti: “Sa fare tutto. Tre ruoli diversi in una sola gara”

Il tecnico parigino pazzo del centrocampista italiano

Mauricio Pochettino, allenatore del Paris Saint-Germain, ha commentato il pareggio per 1-1 contro il Lione maturato nel recente match di Ligue 1 disputato nella serata di ieri. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico argentino si è soffermato soprattutto sulla splendida prova di Marco Verratti che nel corso dei 90 minuti di gioco ha svolto ben tre ruoli differenti, e tutti in modo eccelso.