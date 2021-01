PSG, Pochettino esprime il primo desiderio sul mercato

Il suo insediamento è diventato ufficiale da poco. Eppure Mauricio Pochettino ha le idee ben chiare e si prepara a fare la lista della spesa sul mercato per rinforzare il Paris Saint-Germain. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il tecnico argentino avrebbe già fatto la prima richiesta al club francese. Si tratterebbe di un suo fedelissimo: Dele Alli. Il giocatore è diventato protagonista al Tottenham proprio grazie all’ex allenatore degli Spurs.

Tuttavia la richiesta di Pochettino rischia di non essere accontentata. Almeno per il momento. Infatti, il Tottenham sembrerebbe deciso a non privarsi del proprio trequartista. A meno che non si presenti un’offerta clamorosamente allettante.