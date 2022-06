Psg-Pochettino, l’addio non si concretizza per colpa di 2 milioni (più 15…)

Problemi di buonuscita in casa parigina

Sembra sempre più chiara l'intenzione del Psg di "far fuori" Mauricio Pochettino dal ruolo di allenatore della prima squadra. Eppure, nessun annuncio è ancora arrivato. Il motivo? La somma che il club dovrà pagare al mister e al suo staff per l'esonero.

Come sottolineato dal Mundo Deportivo che cita L'Equipe, al mister argentino spetterebbe la somma di 15 milioni per l'addio prematuro. Una cifra che, secondo l'allenatore deve essere ulteriormente aggiornata con altri 2 milioni.

Infatti, dalle informazioni raccolte dai quotidiani citati, questi due milioni corrisponderebbero ad un bonus che l'ex tecnico del Tottenham e i suoi collaboratori avrebbero ricevuto se fossero rimasti al Paris Saint-Germain la prossima stagione. Con l'esonero questa somma non sembra spettargli, almeno secondo la società. Di parere opposto, invece, Pochettino e i suoi collaboratori che non trovano giusto non mettere anche questa somma alla già concordata cifra dei 15 milioni dato che sarebbe stata loro volontà proseguire a Parigi.