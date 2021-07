Psg, Pochettino lascia il dubbio: “Futuro Mbappé? Ci ho parlato ma…”

Il tecnico alimenta i dubbi sul futuro dell'attaccante francese

DIALOGO MA... - "Ho avuto con lui delle conversazioni private", ha spiegato Pochettino in riferimento alla situazione di Mbappé. "Ma non posso confermare che mi abbia comunicato di non voler prolungare. Se immagino che possa andarsene a parametro zero? Non sono una persona che vive di immaginazione, non posso preoccuparmi di quello che può o non può accadere".