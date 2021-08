PSG, Pochettino: “Mbappé non ha mai parlato di addio”

Il tecnico argentino del PSG in conferenza stampa, esprime il suo punto di vista, legato al futuro del bomber francese.

DICHIARAZIONI - Nonostante la situazione nebulosa, il bomber francese è stato convocato da Pochettino: "Mbappé sarà convocato, così come Neymar e Messi". Sul futuro dell'ex calciatore del Monaco, il tecnico argentino ha dichiarato: "La posizione del club è chiara, così come le comunicazioni fornite dal Presidente e dal DS Leonardo. A me Mbappé non ha mai detto di voler andar via, infatti si sta allenando bene come al solito ed è concentrato per la partita di domani".