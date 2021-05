Psg, Pochettino: “Mbappé? Non siamo sicuri della sua presenza”

Il tecnico del Psg Pochettino ha parlato in conferenza stampa

Il tecnico del Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino ha parlato in conferenza stampa per presentare la rimonta a cui è chiamata la sua squadra, che domani affronterà il ManchesterCity nella semifinale di ritorno di Champions League: “Proveremo a rubare la palla al Manchester City domani sera. È una squadra che gioca da più di sei anni sotto la filosofia di Guardiola, sono molto forti. Stiamo provando a fare lo stesso, ovvero avere il controllo ma con più equilibrio tra possesso e transizione, in base alle caratteristiche dei giocatori. Domani dobbiamo essere pronti a soffrire in determinate fasi della partita, quando avremo la nostra chance dovremo essere cinici e aggressivi. Sarà una partita dove dovremo vincere alla fine dei 90 minuti, segnando due volte se vogliamo raggiungere la finale”.