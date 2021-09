Psg, Pochettino non convince e torna di moda… Zidane

Il tecnico francese torna di moda come sostituto di Pochettino sulla panchina dei parigini

Si sta godendo un periodo di relax dopo l'esperienza al Real Madrid ma Zinedine Zidane potrebbe tornare presto ad allenare un top club. L'ex stella francese è di nuovo stata accostata al ParisSaint-Germain, specie dopo le prime critiche subite dall'attuale manager Mauricio Pochettino che, al debutto in Champions, non ha soddisfatto le aspettative di dirigenza e tifoseria non andando oltre il pari contro il Club Brugge.