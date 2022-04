Psg, Pochettino non si sbilancia: “Amo questo club ma per futuro bisogna riflettere”

Il tecnico, accostato anche al Manchester United, non si sbilancia per il futuro nel club di Parigi

Mauricio Pochettino tra Psg e futuro... Il tecnico dei parigini ha parlato a Prime Video, come riportato da Onzemondial.com , dopo la vittoria agevole per 5-1 contro il Lorient. Il mister ha ammesso di dover riflettere sul proprio futuro e sul progetto della squadra ma, allo stesso tempo, di sentirsi estremamente legato al club col quale ha ancora un anno di contratto.

PRESENTE E FUTURO - "Penso che sia stata una buona partita, l'abbiamo controllata. Abbiamo vissuto un momento difficile dopo la partita di Champions League contro il Real Madrid, ma siamo professionisti. Cerchiamo di essere concentrati per vincere le partite e cerchiamo avvicinare il più possibile un nuovo titolo", le parole di Pochettino. "Quando quello che facciamo non è all'altezza delle nostre aspettative, sono davvero molto triste. Amo questo club, ho giocato qui e ho lottato molto per la maglia. Ero un giocatore a cui piaceva combattere dentro e fuori dal campo. Non siamo riusciti a fare quello che volevamo, ma dobbiamo vincere il campionato perché per il futuro del club è importante vincere. Non abbiamo parlato del futuro, ho ancora un anno di contratto. È importante riflettere prima di prendere una decisione".