Psg, Pochettino: “Non vedo perchè dovrei andarmene. Mbappé? Siamo in attesa”

MBAPPE' E DI MARIA - "Non conosco la decisione di Mbappè, è una cosa personale, che riguarda Kylian e la società . Ho delle informazioni ma non spetta a me fare delle dichiarazioni su un tema che riguarda queste due parti, soprattutto il calciatore. Il mio desiderio è che resti qui per molti anni, ma non so cosa succederà , nè quando annuncerà la sua scelta. Non sappiamo nulla, siamo in attesa. Di Maria è a fine contratto e al momento non sono la persona indicata per parlarne. Lo faranno la società e il calciatore domani. Ho delle informazioni a riguardo, non posso mentire, ieri ho parlato con Leonardo di molti temi, da domani potrete chiedere. Angel è comunque un grandissimo giocatore, molto professionale, è qui da sette anni ed è uno dei migliori giocatori nella storia del Psg".