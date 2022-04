PSG, Pochettino sempre più lontano e sulla panchina un illustre italiano

Aria di rinnovamento nel club di Messi

La contestazione dei tifosi del PSG ha fatto il giro del mondo perchè arrivata poco dopo la conquista del campionato, il decimo per la squadra di Messi. I sostenitori parigini si aspettavano di più da questa stagione e adesso il solo titolo nazionale per loro risulta come una annata fallimentare. Molti calciatori partiranno e secondo Le Parisien è sempre più probabile l'arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Paris Saint-Germain: la dirigenza parigina è convinta dell'esonero di Pochettino mentre l'allenatore italiano avrebbe dato disponibilità a lasciare il Tottenham.