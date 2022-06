Psg, Pochettino vicino alla risoluzione: tutto pronto per l’arrivo del nuovo tecnico

Il Psg, duqnue, accelera per l'arrivo del nuovo allenatore Christophe Galtier in panchina. Come riferito da RMC Sport, il club parigino ha raggiunto un accordo totale con Mauricio Pochettino e il suo staff tecnico per la risoluzione del contratto. Adesso manca soltanto che il tutto venga formalizzato, dopodiché sarà tutto pronto per l'annuncio di Galtier come nuovo allenatore.