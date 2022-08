Psg, preoccupano gli esuberi: Icardi e Draxler non si muovono

Il Paris Saint-Germain è alle prese con una mini rivoluzione voluta fortemente dal nuovo tecnico Galtier e dal direttore sportivo Campos. Il club parigino è partito alla grande in questo inizio di stagione, conquistando la Supercoppa di Francia e ottenendo tre vittorie in tre partite in Ligue 1. In questa finestra di mercato però, giunta quasi allo scadere, la società sta ancora cercando di completare l’addio di alcuni esuberi.