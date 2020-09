Psg, prima vittoria ma tanti scontenti: lo spogliatoio prende in giro Tuchel per la sua tattica…

Finalemente i tre punti. Il Paris Saint-Germain trova la sua prima vittoria nella Ligue 1 2020-21. Contro il Metz, in 9 contro 11, i parigini riescono a portare a casa il successo grazie alla rete di Draxler allo scadere. Primo successo dopo i due k.o. delle prime due gare per Tuchel e i suoi. Una vittoria che, però, non fa altro che alimentare voci e rumors di malconenti…

Psg: lo spogliatoio deride Tuchel

Secondo quanto riportato da RMC Sport, i calciatori del Paris Saint-Germain sono insoddisfatti del lavoro dell’allenatore Thomas Tuchel tanto da deriderlo negli spogliatoi a proposito delle sue tattiche e schemi di gioco. Da quanto si apprende, la squadra non avrebbe grande fiducia nelle abilità del proprio mister tanto che qualcuno scherza sul fatto che l’unico schema conosciuto sia quello di dare palla a Neymar e sperare che la risolva.

Accuse importanti che sarebbero state alimentate dalla partita persa contro il Marsiglia solamente pochi giorni fa e che non sarebbero cessate dopo il successo della notte contro il Metz. Tuchel, seppur non ritenuto al momento in bilico, resta sulla graticola, almeno per i suoi calciatori…