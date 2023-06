Psg, programmato incontro con Mbappé

Il Psg avrebbe programmato un incontro con la sua stella, Kylian Mbappé, per discutere del prossimo futuro. In particolare, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, il colloquio dovrebbe avvenire il prossimo venerdì al quale dovrebbe esser presente lo stesso calciatore ma anche il presidente Nasser Al-Khelaifi. Il tutto è ovviamente dovuto alle numerose voci di mercato che si sono scatenate nelle ultime settimane, infiammate dalla decisione di Kylian di non rinnovare fino al 2025. Secondo diverse fonti, le intenzioni del calciatore sarebbero quelle di giocare un altro anno sotto l'ombra della Tour Eiffel per poi salutare Parigi a parametro zero il prossimo luglio (destinazione Madrid?). Possibilità che farebbe infuriare il club, il quale preferirebbe liberarsene subito.